На Прикарпатті у ДТП травмувалось троє людей і одна загинула. ФОТО

Аварії за минулу добу трапилися на території Брошнів-Осадської та Ворохтянської територіальних громад, а також у Коломиї та Івано-Франківську. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють обставини кожної дорожньо-транспортної пригоди.

Поліція Івано-Франківської області

Перша автопригода зі смертельними наслідками сталася 22 липня близько 12:05 у селі Креховичі, що входить до Брошнів-Осадської громади. Водій автомобіля «Mercedes-Benz», 1962 року народження, житель міста Калуш, здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину з-за припаркованого праворуч автомобіля. 35-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України.

Ще одна ДТП, у якій постраждала жінка-пішохід, сталася цього ж дня близько 13:15 у Коломиї. 23-річний мотоцикліст, житель П’ядицької територіальної громади, скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу поза межами регульованого пішохідного переходу.

Постраждала — мешканка Коломиї, 1962 року народження. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу.

Ще одна автопригода трапилася у селі Татарів — за участю легковика та мотоцикла.

Попередньо встановлено, що 47-річний киянин, керуючи мотоциклом, здійснював обгін попутних транспортних засобів і допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2109».

Унаслідок удару мотоцикл відкинуло на узбіччя, де перебувала жінка-пішохід.

Місцеву мешканку, 1980 року народження, госпіталізовано з травмами.

Ще одна ДТП за участю двох легковиків сталася в Івано-Франківську.

Водій автомобіля «Renault Laguna», 1973 року народження, під час повороту допустив зіткнення з автомобілем «Peugeot 301», який рухався у зустрічному напрямку.

За кермом «Peugeot» перебував 28-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади. Травм зазнав пасажир цього авто — 1963 року народження, житель обласного центру. Його госпіталізовано до лікарні.

У всіх випадках водії були тверезі.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.