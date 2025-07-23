У Калуській громаді відкрили пам’ятну дошку полеглому воїну Сидорку Ігорю

Сьогодні відбулося відкриття та освячення інтерактивної меморіальної дошки в пам’ять про Героя Ігоря Сидорка. Захід об’єднав рідних, побратимів, колег, представників Калуської громади та керівництва міста на території Філії ПАТ Прикарпаттяобленерго «Калуський РЕМ».

Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

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“Ігор Сидорко — воїн світла, незламний патріот, для якого служіння Україні було справою честі. У мирний час він працював у сфері енергетики, забезпечуючи людям світло та надійність. А коли на Батьківщину прийшла війна — без вагань став до лав захисників, щоб боронити її свободу та гідність”, – йдеться у дописі. Його ім’я житиме у пам’яті людей

4 червня 2025 року Ігор Сидорко відійшов у вічність. Але його ім’я житиме у пам’яті вдячних поколінь, у серцях побратимів, у меморіальній дошці, яка віднині щоденно нагадуватиме кожному про ціну нашої свободи.

Колектив вшанував пам’ять Героя, подякував родині за його службу та символічно увіковічнив пам’ять, поклавши квіти біля меморіальної дошки — як знак шани, вдячності й вічного життя в пам’яті народу.