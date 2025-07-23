На Волині через несправність впав винищувач Mirage-2000

Пише Правда.іф з посиланням на Державне бюро розслідувань

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

“Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу”, – йдеться у дописі.