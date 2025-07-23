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Уламки літака в багні на краю водойми
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На Волині через несправність впав винищувач Mirage-2000

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 13:30
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Державне бюро розслідувань оперативно, відразу після офіційного повідомлення, розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000 на Волині.

Пише Правда.іф з посиланням на Державне бюро розслідувань

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Аварія сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів області під час виконання бойового польотного завдання.

“Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу”, – йдеться у дописі.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб.

Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Детальніше за посиланням https://dbr.gov.ua/…/dbr-nevidkladno-rozpochalo…

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