Що буде з найвідомішим медичним довгобудом Івано-Франківщини

Недобудований пологовий на Федьковича в Івано-Франківську має шанс стати новим реабілітаційним центром для військових та ветеранів. Якщо цього разу його добудують.

На Prozorro вже визначили переможця торгів на нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я, пишуть Версії.

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Перинатальний центр Федьковича, 91 поруч з Обласною клінічною лікарнею почали зводити ще в півтора десятиліття тому.

Історія довгобуду: від амбітного проєкту до занедбаної споруди

У лютому 2011 року з’явилось розпорядження голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка «Про будівництво сучасного обласного перинатального центру в м. Івано-Франківську». В той же час виконавчий комітет міськради, яку на той час очолював Віктор Анушкевичус, прийняв рішення «Про затвердження містобудівного обґрунтування для будівництва обласного перинатального центру в м. Івано-Франківську». Вибір земельної ділянки доручили управлінню архітектури і містобудування.

«Комісійно вирішено розмістити перинатальний центр на території обласної клінічної лікарні на вул. Федьковича, 91», – згодом заявили в Івано-Франківській міській раді.

Управління архітектури і містобудування виконало інженерно-геодезичні вишукування, на їх основі і було розроблене містобудівне обґрунтування.

Згодом розпочалось і саме будівництво. Амбітний проєкт, вартість якого на той час становила 54 мільйони гривень, передбачав будівництво двох корпусів. Це мав бути медичний заклад на 150 ліжок з власною поліклінікою та лабораторією.

До 2013 року, поки будівництво не зупинилось, було зведено 7 поверхів поліклінічного корпусу на 10 тисяч квадратних метрів. За цей час в новий перинатальний центр вже було вкладено 18,5 мільйонів гривень.

Відтоді медичний довгобуд стоїть пусткою. Зараз поруч з спорудою розгорнули платну парковку ОКЛ.

Нове життя: від пологового до реабілітаційного центру

В 2025 році недобудований перинатальний вирішили перетворити в Регіональний Центр реабілітаційного лікування і ментального здоров’я. Вперше про це заговорили на початку року.

«Ми хочемо, щоб в Івано-Франківську був потужний реабілітаційний центр для наших воїнів. Від кожного з нас, від нашої спільної діяльності залежить, щоб ми встигли освоїти ці гроші», — зазначила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук на сесії облради в лютому.

З обласного бюджету спрямували приблизно 15 мільйонів гривень на проєктно-кошторисну документацію.

Олександра Бойчук, директорка департаменту охорони здоров’я ОВА, попередньо повідомила, що це має бути реабілітаційний центр на 80 ліжкомісць.

Мільярдний тендер: переможець визначений

13 червня Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголосив тендер на нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я КНП “Обласна клінічна лікарня Івано – Франківської обласної ради” (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано – Франківську.

Очікувана вартість закупівлі склала 1 189 280 009 гривень – це кошти державного бюджету. На торгах переміг єдиний претендент, ТОВ «Промбудсервіс-Косів», з пропозицією у 1 185 675 162 гривні. Він має завершити реалізацію проєкту до 31 грудня 2026 року.

За даними YouControl ТОВ «Промбудсервіс-Косів» було зареєстроване в липні 2021 року – компанія стала правонаступником ПП «Промбудсервіс-Косів». Співвласниками компанії є Володимир Тинкалюк, Ігор Харук та Степан Костирко. Основним видом діяльності компанії є будівництво житлових і нежитлових будівель, статутний капітал складає 200 000 гривень.

Директором компанії є Володимир Тинкалюк – мешканець села Вербовець Косівського району. Окрім ТОВ «Промбудсервіс-Косів» Тинкалюк є співвласником ще двох компаній на Косівщині – ТОВ «Венера», ТОВ «БУДАЛЬЯНС-МВ». Також він має частку у ТОВ «АТЛАНТІС БУД ПРОЕКТ», зареєстрованого в Івано-Франківську. Свого часу Тинкалюк був співвласником ПП «ІНТЕКС».

ТОВ «Промбудсервіс-Косів» – активний учасник закупівель. Загалом компанія перемогла у понад 300 закупівлях на Prozorro на загальну суму 3,11 мільярда гривень. Станом на липень 2025 року підписала 294 договори на загальну суму 1,86 мільярда гривень, очікується 2 договори на суму 1.19 мільярда гривень.

Зокрема компанія здійснювала ремонт стометрівки в Городенці, реконструкцію перинатального центру в Чернівцях, будівництво лікарні у Верховині, ремонт перинатального в Івано-Франківську, а також будуватиме музей «Вокзал вузькоколійки» у Вигоді.

Мережа реабілітації: масштабні плани області

Днями на форумі «Реабілітаційна допомога в рамках Програми медичних гарантій» голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук також повідомила, що в області планується початок будівництва найбільшого сучасного реабілітаційного центру. Крім того, за підтримки міжнародних партнерів триває спорудження модульних реабілітаційних центрів у гірських районах — Верховині та Косові. Сьогодні реабілітація на Івано-Франківщині охоплює мережу з 25 медичних закладів, 17 стаціонарних відділень та понад 670 фахівців, які працюють над відновленням військових і цивільних після травм та захворювань.

Також Івано-Франківська область – серед семи регіонів України, де будуватимуть ветеранські простори для комплексної підтримки захисників. Держава виділила на це 446 мільйонів гривень.

«Для нашої області з державного бюджету виділено 63 735 956 гривень», – уточнила Світлана Онищук під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, яке проходило в Івано-Франківську.

Ветеранський простір матиме потужний реабілітаційний центр на зразок львівського Superhumans.