На Донеччині загинув прикарпатець Сергій Дранута

Автор: Уляна Роднюк
Вшанування пам’яті українського військового героя
На Донеччині п’ятого листопада загинув військовий з Калуша Сергій Дранута. Його мобілізували до лав ЗСУ у серпні 2024 року.

“Ми схиляємо голови перед пам’яттю героя. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Низький уклін за мужність, за жертовність, за Україну. Вічна пам’ять і слава герою — лейтенанту Сергію Дрануті”, – написав Андрій Найда.

Сергій служив командиром 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону управління військової частини. Про чин похорону полеглого захисника повідомлять додатково. 

Андрій Найда.

