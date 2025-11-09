На Донеччині загинув прикарпатець Сергій Дранута

На Донеччині п’ятого листопада загинув військовий з Калуша Сергій Дранута. Його мобілізували до лав ЗСУ у серпні 2024 року.

“Ми схиляємо голови перед пам’яттю героя. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам. Низький уклін за мужність, за жертовність, за Україну. Вічна пам’ять і слава герою — лейтенанту Сергію Дрануті”, – написав Андрій Найда. Сергій служив командиром 2 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону управління військової частини. Про чин похорону полеглого захисника повідомлять додатково.