ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув старший сержант Анатолій Галкін

Автор: Уляна Роднюк
Військовий у камуфляжі серед зеленого лісу
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загинув 06.11.2025 року, виконуючи обов’язки військової служби по захисту Батьківщини в Запорізькій області.

Прощання та похорон відбудеться 10.11.2025 року на 14:00 годину в будинку смутку, що на вулиці Ребета., пише Сергій Галкін.

СХОЖІ НОВИНИ