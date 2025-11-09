На війні загинув старший сержант Анатолій Галкін

Загинув 06.11.2025 року, виконуючи обов’язки військової служби по захисту Батьківщини в Запорізькій області.
Прощання та похорон відбудеться 10.11.2025 року на 14:00 годину в будинку смутку, що на вулиці Ребета., пише Сергій Галкін.
В Івано-Франківську відбувся традиційний турнір з вільної боротьби «Звитяжне коло» памʼяті Василя Котіля.
Учора на вулиці Героїв УПА патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення комендантської години.
Новітнє дербі клубів Івано-Франківщини у Першій лізі зібрало повний аншлаг на трибунах стадіону «Рух».
Ще дві родини наших Захисників мали змогу провести кілька днів у Карпатах — відпочити, відновити сили та насолодитися осінньою красою…
На Донеччині п’ятого листопада загинув військовий з Калуша Сергій Дранута. Його мобілізували до лав ЗСУ у серпні 2024 року.
Нині на площі переважають кіоски з сигаретами та шаурмою, які стоять уже понад 25 років.