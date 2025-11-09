На війні загинув старший сержант Анатолій Галкін

Загинув 06.11.2025 року, виконуючи обов’язки військової служби по захисту Батьківщини в Запорізькій області.

Прощання та похорон відбудеться 10.11.2025 року на 14:00 годину в будинку смутку, що на вулиці Ребета., пише Сергій Галкін.