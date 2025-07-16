На Франківщині чоловік замовив вбивство власної дружини за $2000

Прокуратура Івано-Франківської області направила до суду справу щодо чоловіка, який замовив вбивство своєї дружини.

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Вбивство вдалося попередити завдяки діям правоохоронців.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

У січні 2025 року мешканець Івано-Франківська вирішив замовити нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині.

В цей час подружжя перебувало у процесі розлучення.

Чоловік залучив до злочину знайомого. Разом вони підшукали виконавця — раніше судимого за насильницькі злочини. Згодом спільники змінили умови замовлення і дали вказівку саме на вбивство жінки.

За виконання плану пообіцяли грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США. Правоохоронці затримали чоловіків до здійснення злочину. Обидва підозрювані перебувають під вартою.

Чоловікам інкримінують замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Також їх звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою за статтями 15, 115 та 263 Кримінального кодексу України. За ці злочини загрожує довічне ув’язнення.