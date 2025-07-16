Завтра на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом молодого нацгвардійця Андрія Томенчука

Гірка новина знову прийшла у П’ядицьку територіальну громаду на Івано-Франківщині.
У бою за волю та незалежність України біля населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області загинув Томенчук Андрій (16.12.2001-08.07.2025), житель села Ценява.
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Пише Правда.іф з посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ
Воїн служив сержантом, командиром 2 взводу спеціального призначення роти спеціального призначення батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України.
17 липня, у четвер у рідне село Ценява прибуде скорботний кортеж із тілом захисника.
Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.
“Щиро співчуваємо сім’ї, рідним, близьким Андрія… Нехай пам’ять про Андрія буде світлою, а його подвиг — прикладом для майбутніх поколінь”, – йдеться у дописі.