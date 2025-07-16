У четвер в Снятинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Василя Кейвана

В Снятинській міській територіальній громаді тривають заходи прощання із полеглим воїном-едельвейсом Василем Кейваном, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську міську раду.
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У вівторок 15 липня, у рідне село полеглого захисника Хутір-Будилів прибув скорботний кортеж з тілом героя Василя Кейвана.
Похорон відбудеться у четвер, 17 липня, о 12.00 год, за адресою с. Хутір-Будилів.
Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади. Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно. Віддайте шану нашому Герою! Пам’ятайте, що втрата захисника – це біль та горе кожного з нас! Просимо з розумінням та повагою ставитись до памʼяті загиблого! Вічна памʼять!, – йдеться у повідомлені.