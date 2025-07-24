На Франківщині медиків привітали з професійним святом

На Прикарпатті привітали медиків з їхнім професійним днем.

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Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Привітала медиків Прикарпаття, а це близько 26 тисяч фахівців, з їхнім професійним днем, яке цьогоріч відзначатимемо 27 липня — у день святого Пантелеймона-цілителя. Ви обрали одну з найважливіших і найблагородніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Божий — дар людського життя. У ці надскладні часи війни ви залишаєтесь на цілодобовій варті здоров’я української нації. Ваше служіння, витривалість заслуговують на щиру вдячність і повагу.

Окремо висловила слова подяки військовим медикам — тим, хто лікує наших захисників, повертає їх до життя, реабілітує та підтримує і фізично, і морально — у лікарнях, госпіталях та безпосередньо на передовій. Ви рятуєте життя наших воїнів, часто ризикуючи власним”.

Як зазначила посадовиця, схилили голови у пам’ять про медиків, які загинули, виконуючи свій професійний обовʼязок. Їхня жертовність та мужність заслуговує найвищої поваги.

Також медикам краю вручили обласні нагороди як символ вдячності за вашу працю, професіоналізм і чуйність.