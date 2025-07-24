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Поліція розпочала перевірку щодо безхатьків з погрозами в укритті на Залізничній у Франківську
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Поліція розпочала перевірку щодо безхатьків з погрозами в укритті на Залізничній у Франківську

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 21:36
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Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про те, що в укритті на вулиці Залізничній в Івано-Франківську оселилися безхатьки, які відлякують людей погрозами. Вони розпочали перевірку і з’ясовують обставини.

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Про це пише Правда з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Як зазначають поліціянти, до них з заявами щодо цієї ситуації наразі ніхто не звертався.

Правоохоронці розпочали перевірку: з’ясовують усі обставини, спілкуються з мешканцями, а також взаємодіють з балансоутримувачем та органами місцевої влади для вирішення проблеми.