Поліція розпочала перевірку щодо безхатьків з погрозами в укритті на Залізничній у Франківську

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про те, що в укритті на вулиці Залізничній в Івано-Франківську оселилися безхатьки, які відлякують людей погрозами. Вони розпочали перевірку і з’ясовують обставини.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Як зазначають поліціянти, до них з заявами щодо цієї ситуації наразі ніхто не звертався.

Правоохоронці розпочали перевірку: з’ясовують усі обставини, спілкуються з мешканцями, а також взаємодіють з балансоутримувачем та органами місцевої влади для вирішення проблеми.