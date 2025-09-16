ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині місцеві бюджети отримали майже 750 мільйонів гривень плати за землю
На Франківщині місцеві бюджети отримали майже 750 мільйонів гривень плати за землю

Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 22:28
У січні-серпні 2025 року до місцевих бюджетів Івано-Франківщини надійшло 747,9 мільйона гривень земельного податку та орендної плати, що на 139,9 мільйона гривень більше, ніж торік.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДПС в Івано-Франківській області, пише Правда.

З загальної суми надходжень від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 615,3 мільйона гривень плати за землю, а фізичні особи сплатили 132,6 мільйона гривень.

До слова, плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно. Вона справляється у двох формах:

  • земельний податок – сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі;
  • орендна плата – сплачується за користування земельними ділянками державної або комунальної власності на умовах договору оренди.

Юридичні особи самостійно обчислюють та сплачують суму податкового зобов’язання щодо земельного податку.

Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки, які до 1 липня поточного року надсилають платнику податку за місцем його реєстрації податкове повідомлення-рішення про сплату податку

Сплатити земельний податок громадяни зобов’язані впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

