ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 40 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 40 артсистем

Автор: Ігор Василик
17/09/2025 07:43
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.09.25.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1097450 (+1020) осіб / persons
  • танків / tanks – 11189 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23277 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32846 (+36) од
  • РСЗВ / MLRS – 1490 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 60079 (+360)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3718 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61878 (+108)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3965 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника 24.02.22 - 17.09.2025

СХОЖІ НОВИНИ