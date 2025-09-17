Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж прикордонника Володимира Вовчука, який понад півтора року вважався зниклим безвісти

Полеглий герой Володимир Вовчук, понад півтора року вважався зниклим безвісти. У вівторок, 16 вересня, у Коломийську міську громаду Івано-Франківської області прийшло офіційне сповіщення про загибель.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ , з посиланням на голову Коломийської міської територіальної громади Богдана Станіславського.

Смерть Героя

Головний сержант, інспектор прикордонної служби І категорії — обчислювач вогневого відділення першого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса військової частини 9938 Володимир Вовчук загинув 22 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

Сьогодні, 17 вересня 2025 року, о 16:00 годині, до міста Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника.

Кортеж пройде вулицями:

Мазепи,

Бандери,

Січових Стрільців,

Тарабалки,

Петлюри,

Франка,

Театральна,

Катедральний собор Преображення Христового УГКЦ.

У цьому ж соборі о 17:00 годині 17 вересня відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 18 вересня, о 10:00 годині.

Поховають Героя на Алеї Слави в місті Коломия