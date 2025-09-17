Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж прикордонника Володимира Вовчука, який понад півтора року вважався зниклим безвісти

Полеглий герой Володимир Вовчук, понад півтора року вважався зниклим безвісти. У вівторок, 16 вересня, у Коломийську міську громаду Івано-Франківської області прийшло офіційне сповіщення про загибель.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ , з посиланням на голову Коломийської міської територіальної громади Богдана Станіславського.
Смерть Героя
Головний сержант, інспектор прикордонної служби І категорії — обчислювач вогневого відділення першого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса військової частини 9938 Володимир Вовчук загинув 22 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.
Сьогодні, 17 вересня 2025 року, о 16:00 годині, до міста Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника.
Кортеж пройде вулицями:
- Мазепи,
- Бандери,
- Січових Стрільців,
- Тарабалки,
- Петлюри,
- Франка,
- Театральна,
- Катедральний собор Преображення Христового УГКЦ.
У цьому ж соборі о 17:00 годині 17 вересня відбудеться парастас.
Чин похорону розпочнеться у четвер, 18 вересня, о 10:00 годині.
Поховають Героя на Алеї Слави в місті Коломия