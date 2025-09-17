ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж прикордонника Володимира Вовчука, який понад півтора року вважався зниклим безвісти
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж прикордонника Володимира Вовчука, який понад півтора року вважався зниклим безвісти

Автор: Ігор Василик
17/09/2025 08:02
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Полеглий герой Володимир Вовчук, понад півтора року вважався зниклим безвісти. У вівторок, 16 вересня, у Коломийську міську громаду Івано-Франківської області прийшло офіційне сповіщення про загибель.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ , з посиланням на голову Коломийської міської територіальної громади Богдана Станіславського.

Смерть Героя

Головний сержант, інспектор прикордонної служби І категорії — обчислювач вогневого відділення першого відділу прикордонної служби (тип С) першої прикордонної комендатури швидкого реагування 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса військової частини 9938 Володимир Вовчук загинув 22 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

Сьогодні, 17 вересня 2025 року, о 16:00 годині, до міста Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника.

Кортеж пройде вулицями:

  • Мазепи,
  • Бандери,
  • Січових Стрільців,
  • Тарабалки,
  • Петлюри,
  • Франка,
  • Театральна,
  • Катедральний собор Преображення Христового УГКЦ.

У цьому ж соборі о 17:00 годині 17 вересня відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 18 вересня, о 10:00 годині.

Поховають Героя на Алеї Слави в місті Коломия

Володимир Вовчук

СХОЖІ НОВИНИ