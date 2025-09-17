Сьогодні на Рогатинщині проведуть в останню путь захисника Андрія Боднара

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Ігор Василик
17/09/2025 08:12
Франківщина втратила ще одного героя-захисника. Від важкої хвороби помер ветеран російсько-української війни Андрій Боднар, який брав участь в АТО з 2014 року. 

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ із посиланням на старосту Луковець-Вишнівського старостинського округу Букачівецької селищної територіальної громади Івана Жовніра.

Героєві було 46 років

Андрій Боднар народився 27 серпня 1979 року у селі Вишнів Букачівецької селищної громади. Після закінчення Вишнівської школи навчався в Івано-Франківську.

“Згодом одружився з дружиною Тетяною. Подружжя виховувало сина Андрія. З часом, коли країну торкнулася війна, став на її захист. Отримав поранення і весь час боровся за своє життя”, — написав староста на сторінці села у Facebook.

17 вересня о 14:00 годині, у селі Вишнів Букачівецької громади почнеться прощання з ветераном Андрієм Боднаром.

