На нову дорогу до “Буковелю”, із держбюджету планують витратити понад 2 мільярди гривень – оголошено тендер

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на капітальний ремонт частини дороги Т-09-06 “Івано-Франківськ – Бистриця” від села Пасічна до села Бистриця, що на Надвірнянщині.

Про це повідомляє сайт “Галка” із посиланням на Prozorro.

Орієнтовна вартість проєкту становить 2 367 312 569 гривень. Подати тендерні пропозиції можна до 26 вересня 2025 року.

Село Бистриця входить до складу Поляницької сільської територіальної громади, на території якої розташований найбільший в Україні гірсько-лижний курорт “Буковель”.

Завершення робіт заплановане на 31 грудня 2027.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда зазначив, що йдеться про ремонт дороги від села Пасічна через село Зелена до села Бистриця.

“Нарешті добилися, що сьогодні оголосили тендер на ремонт дороги від села Пасічна через село Зелена до села Бистриця. Ми громада, яка дає кожного року державі один мільярд гривень податками. У нас лишається з цього невеличких 3%, а все інше йде в державний бюджет. Лишили б нам ці гроші й ми б робили за свої кошти”, – сказав Гунда.

За словами Гунди, проєкт передбачає:

бетонування підпірних стінок біля річок, щоб розширити дорогу до 8 метрів;

ремонт і перебудову 14 мостів;

облаштування тротуарів та освітлення вздовж дороги.

Як повідомляли ЗМІ раніше, вказану дорожню артерію капітально не ремонтували вже близько 20 років. Дорога з’єднує села Пасічну, Зелену, Максимець та Бистрицю, де проживає близько 15 тисяч населення.

Через критичний стан дорожнього покриття мешканці неодноразово зверталися до влади з вимогою відновлення дороги. Від бездоріжжя страждають дві громади – Пасічнянська та Поляницька.

Тоді голова Пасічнянської громади Андрій Гунда уточнив, що мова йде не про 20 кілометрів дороги, а про 34 км. Проєкт передбачає будівництво 13 мостів, розширення дороги, улаштування берегоукріплень та підпірні.

Також він додав, що вимагають у балансоутримувача, аби той дозволив громадам перемолоти залишки асфальту там, де заробляти ями недоцільно.