Прикарпатський суд притягнув до відповідальності жінку, чий син вчинив ДТП на самокаті

На Прикарпатті місцевий суд визнав винною матір, син якої вчинив ДТП, в’їхавши на електросамокаті у автомобіль.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє сайт “Галка” з посиланням на постанову Тисменицького районного суду.

Аварія трапилася 14 серпня 2025 року, близько 16:15 години у селі Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади, на вулиці Надвірнянській. Під час обгону 14-річний хлопець на самокаті Kugoo Kirin G2 не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, який саме здійснював поворот ліворуч.

У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У суді мати хлопця заперечувала його вину. Суд визнав жінку винною у неналежному вихованні неповнолітнього (ч.3 ст.184 КУпАП) та призначив штраф у розмірі 850 грн. Також із неї стягнули 605,60 грн судового збору.