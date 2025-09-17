Погода в Івано-Франківській області на 17 вересня

17 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-19° тепла. По області вдень — 14-19° тепла. У високогір’ї Карпат — 7-12° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.