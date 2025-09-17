ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Громада Ямниці прощатиметься з полеглим Героєм Романом Кулаком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Громада Ямниці прощатиметься з полеглим Героєм Романом Кулаком

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 09:48
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, у середу, 17 вересня, орієнтовно з 09:30 до 10:00, тіло полеглого Захисника Романа Кулака буде доставлено до його дому в селі Ямниця за адресою: вулиця Галицька, 4/16.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Мешканців громади просять вийти на вулицю Галицьку, в районі магазину “Бангладеш”, щоб гідно зустріти і провести в останню дорогу мужнього воїна, який віддав своє життя, захищаючи незалежність України.

Маршрут руху кортежу: вулиця Галицька – вулиця Галицька, 4/16.

Заупокійна панахида (парастас) відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 18:00 у домі загиблого. Чин похорону пройде завтра, у четвер, 18 вересня, о 12:00.

СХОЖІ НОВИНИ