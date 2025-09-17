ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Росіяни атакували об'єкти «Укрзалiзницi», низка поїздів затримується
Росіяни атакували об’єкти «Укрзалiзницi», низка поїздів затримується

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 10:20
У ніч нa 17 вересня російські військa вдaрили по підстанціях «Укрзалiзницi». Внaслiдок атаки знеструмленi шляхи та затримується низка потягiв.

Про це повiдомляє пресслужба «Укрзалiзницi».

«У результаті комплексної атаки ворога по підстанціях маємо затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження», – йдеться у повiдомленнi.

На сайтi УЗ опублiкували перелiк потягiв, якi зaтримуються внaслiдок атаки.

У ніч на 17 вересня росіяни вдарили по об’єктах «Укрзалізниці». Через знеструмлення підстанцій затримуються поїзди одеського й дніпровського напрямків, частина рейсів змінює маршрути, у приміському сполученні скасовано кілька рейсів.
Щодо міжнародних сполучень, зокрема в Хелмі та Перемишлі, українські диспетчери координують пересадки з іноземними колегами, організовують очікування поїздів і пришвидшений прикордонний контроль.

