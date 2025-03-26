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На Франківщині побільшало справ, де батьки намагаються позбавити матерів батьківських прав
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині побільшало справ, де батьки намагаються позбавити матерів батьківських прав

Автор: Олег Мамчур
26/03/2025 22:35
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Трапляється, що й матері пишуть заяви, аби відмовитись від дитини у користь батька. Втім, це не працює, адже суди приймають рішення в інтересах дитини.

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Про це під час ефіру на ОТБ “Галичина” розповіла Ірина Максюта – суддя-спікер судової палати з розгляду цивільних справ Івано-Франківського апеляційного суду, відповідаючи на запитання щодо нетипових справ у часі війни, пише “Бліц-Інфо”. 

“Побільшало випадків, коли батьки намагаються позбавити матерів батьківських прав, аби стати єдиним опікуном дитини. Попри те, що позбавлення батьківських прав — це крайній захід, який суди мають застосовувати лише у виняткових випадках. Очевидно, це пов’язано з воєнним станом. Не хочу сказати, що всі зловживають. Можливо, у деяких випадках матері і не виконують своїх обов’язків по відношенню до своєї дитини. Але є випадки, коли мати подає визнання позову про позбавлення її батьківських прав. Оце “визнання позову” судами не приймається, оскільки відмова від дитини не є в інтересах дитини. Перш за все у таких справах суд виходить із інтересів дитини. Тому ми відмовляємо у задоволенні таких позовів. Я не можу сказати, що це всі такі справи. Бо є виняткові, де дійсно може бути доведено в суді, що батьки не виконують своїх обов’язків. Поряд з тим є випадки, коли в умовах воєнного і стану є зловживання цією можливістю”, – каже суддя-спікер.

Як відомо, статут батька-одинака дає підстави для отримання відстрочки від мобілізації.