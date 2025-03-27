Прикарпатка намагалась незаконно експортувати за кордон деревину. ФОТО

Завдяки спільним діям оперативників 7 прикордонний Карпатський загін та детективів ТУ БЕБ у Львівській області у пункті пропуску “Рава-Руська” зупинено спробу незаконного вивезення деревини до Європи.

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Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

«Підприємець з Івано-Франківщини організувала схему з вивезення 41 м³ свіжозрубаної ялини, видаючи її за пиломатеріали, виготовлені з легально придбаної деревини 2024 року. Щоб обійти контроль, ділки підробили документи про походження лісу та отримали дозвільні документи для експорту. Однак, спроба вивезення завершилася невдачею. Попередня сума оцінки виявленого перевищує 400 тис. гривень».

Детективи БЕБ вилучили транспортний засіб, документи та незаконний вантаж. Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 201-1 КК України (Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України).