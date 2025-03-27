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ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 07:53
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Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 908 890 своїх військових, зокрема 1670 – за останню добу.

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Такі дані станом на ранок 27 березня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ згадали також про інші втрати РФ у війні:

  • танки ‒ 10 438 (+8 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 21 701 (+16)
  • артилерійські системи – 25 265 (+58)
  • РСЗВ – 1343 (+2)
  • засоби ППО ‒ 1118 (+1)
  • літаки – 370
  • гелікоптери – 335
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108)
  • крилаті ракети ‒ 3121
  • кораблі /катери ‒ 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 42 070 (+169)
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).