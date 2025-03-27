ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 908 890 своїх військових, зокрема 1670 – за останню добу.
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Такі дані станом на ранок 27 березня наводить український Генштаб.
У командуванні ЗСУ згадали також про інші втрати РФ у війні:
- танки ‒ 10 438 (+8 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 21 701 (+16)
- артилерійські системи – 25 265 (+58)
- РСЗВ – 1343 (+2)
- засоби ППО ‒ 1118 (+1)
- літаки – 370
- гелікоптери – 335
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 42 070 (+169)
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).