ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 908 890 своїх військових, зокрема 1670 – за останню добу.

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Такі дані станом на ранок 27 березня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ згадали також про інші втрати РФ у війні: