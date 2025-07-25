На Франківщині у ДТП загинув народний депутат від партії “Голос”

Пізно ввечері 24 липня, на території Івано-Фракнівського району, у селі Бабухів Рогатинської територіальної громади трапилася смертельна автопригода, за участі трактора та мотоцикла Harley-Davidson, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на новинний сайт «Твоє місто»

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У вказаній ДТП, у віці 57 років загинув львівський бізнесмен, громадський діяч, народний депутат України від партії “Голос” Ярослав Рущишин.

За попередніми даними, аварія сталася на трасі поблизу села Бабухів, що на Івано-Франківщині. Ярослав Рущишин їхав на мотоциклі Harley-Davidson і зіткнувся з трактором, який рухався в тому ж напрямку. Від отриманих травм політик помер дорогою до лікарні. Цю інформацію повідомили джерела Гал-інфо. ДТП сталася близько 21:45.

На місці ДТП працювала ДБР.

Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос», українським підприємцем і громадським діячем. Співзасновником Мистецького об’єднання «Дзиґа».

В 2006-2010 роках, після Помаранчевої революції, був депутатом Львівської обласної ради від партії «Наша Україна», також був головою Львівської обласної організації партії «Голос» у 2019—2021 роках. Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес школи LvBS. У 2019 році його нагородили орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

На президентських виборах 2004 року був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 році — Петра Порошенка. У 2002 році Рущишин заявив, що балатуватиметься на посаду міського голови міста Львова від партії «Голос». За результатами виборів голови Львівської ОТГ Ярослав Рущишин здобув четверте місце.

Разом з однодумцями він заснував Унівську групу , яка розробила громадську стратегію розвитку Львова.

На початку 1990-х Ярослав Рущишин був одним з організаторів Студентського голодування на Майдані Незалежності. На початку 2005 року Ярослав Рущишин був одним із співорганізаторів «бульдозерної» акції львівських підприємців під львівською ДПА, яка стала ядром майбутнього Комітету підприємців Львівщини.

Також був першим головою Студентського братства торгово-економічного інституту, учасником всіх українських революцій. Революція на граніті — подія, за яку найбільше пам’ятають Студбратство, яку зробили студенти і в якій змогли перемогти.

1989-го року Студентське Братство Львова стало першою незалежною українською студентською організацією. Проте підпільна мережа діяла ще до офіційної дати заснування, а окремий студентський самвидав виходив ще з 1986 року.