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Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Юрієм Холявком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Юрієм Холявком

Автор: Ігор Василик
25/07/2025 08:22
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В Івано-Франківській громаді, у п’ятницю 25 липня 2025 року прощатимуться з військовослужбовцем Юрієм Холявком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

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Юрій Холявко народився 3 липня 1972 року.

Боєць загинув 21 липня 2025.

25 липня о 9:00 годині розпочнеться прощання із полеглим героєм Юрієм Холявком в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в місті Івано-Франківську. Полеглого героя поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.