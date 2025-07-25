Сьогодні у Івано-Франківську прощатимуться із полеглим героєм Юрієм Холявком

В Івано-Франківській громаді, у п’ятницю 25 липня 2025 року прощатимуться з військовослужбовцем Юрієм Холявком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

Юрій Холявко народився 3 липня 1972 року.

Боєць загинув 21 липня 2025.

25 липня о 9:00 годині розпочнеться прощання із полеглим героєм Юрієм Холявком в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в місті Івано-Франківську. Полеглого героя поховають на Алеї героїв в селі Чукалівка.