ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Мар'яном Шемраєм
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Мар’яном Шемраєм

Автор: Ігор Василик
25/07/2025 08:33
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У четвер, 24 липня, стало відомо про загибель на фронті військовослужбовця з Івано-Франківської міської територіалної громади жителя села Черніїв Мар’яна Шемрая.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Скорботну звістку повідомили у місцевій facebook-спільноті, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.

“З глибоким сумом та жалем повідомляємо, що при виконанні бойового завдання, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України, внаслідок бойових дій в районі н.п. Малинівка Запорізької області загинув наш односельчанин, солдат ШЕМРАЙ Марʼян Богданович (20.09.1996-21.07.2025)”.

Похорон героя відбудеться у пʼятницю, 25 липня об 11:00 годині у рідному селі.