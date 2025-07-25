Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим героєм Мар’яном Шемраєм

У четвер, 24 липня, стало відомо про загибель на фронті військовослужбовця з Івано-Франківської міської територіалної громади жителя села Черніїв Мар’яна Шемрая.

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Скорботну звістку повідомили у місцевій facebook-спільноті, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.

“З глибоким сумом та жалем повідомляємо, що при виконанні бойового завдання, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України, внаслідок бойових дій в районі н.п. Малинівка Запорізької області загинув наш односельчанин, солдат ШЕМРАЙ Марʼян Богданович (20.09.1996-21.07.2025)”.

Похорон героя відбудеться у пʼятницю, 25 липня об 11:00 годині у рідному селі.