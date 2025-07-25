Сьогодні на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Тараса Ткачука

У п’ятницю 25 липня, на Тлумаччину востаннє повертається військовослужбовець Тарас Ткачук.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Тлумацьку міську раду.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття – о 12 годині 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через село Остриня у село Олешів, до рідної домівки полеглого захисника.
Довідково:
Військовослужбовець служив у 102-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України.
Тарас з 2014 року стояв на захисті нашої держави у складі сил АТО, а з початком повномасштабного вторгнення рф знову став до лав оборонців, безстрашно боронячи незалежність і свободу України.
Військовий помер у лікувальному закладі Івано-Франківська.