Сьогодні на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Тараса Ткачука

У п’ятницю 25 липня, на Тлумаччину востаннє повертається військовослужбовець Тарас Ткачук.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Тлумацьку міську раду.

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“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття – о 12 годині 45 хвилин (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через село Остриня у село Олешів, до рідної домівки полеглого захисника.

Довідково:

Військовослужбовець служив у 102-ій окремій бригаді територіальної оборони Збройних Сил України.

Тарас з 2014 року стояв на захисті нашої держави у складі сил АТО, а з початком повномасштабного вторгнення рф знову став до лав оборонців, безстрашно боронячи незалежність і свободу України.

Військовий помер у лікувальному закладі Івано-Франківська.