Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

25 липня – 130 років від дня народження Івана Недільського (1895-1970), українського композитора, віолончеліста, педагога у Станиславові, диригента хору товариства «Боян».

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.