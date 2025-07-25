Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 липня

25 липня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

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Температура повітря в Івано-Франківську — 28-30° тепла. По області вночі прогнозують до 25-30° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — 20-25° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.