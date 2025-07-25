На Донеччині поліг воїн з Франківщини Турянський Богдан

Сумна звістка знову сколихнула Тлумаччину: у війні проти російських окупаційних військ загинув Богдан Турянський з села Олеша.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.



На Донеччині, під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні, загинув військовий Богдан Турянський, 2002 року народження, родом із села Олеша Олешанської сільської територіальної громади.