На Донеччині поліг воїн з Франківщини Турянський Богдан

Сумна звістка знову сколихнула Тлумаччину: у війні проти російських окупаційних військ загинув Богдан Турянський з села Олеша.
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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
На Донеччині, під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні, загинув військовий Богдан Турянський, 2002 року народження, родом із села Олеша Олешанської сільської територіальної громади.
“Вірний військовій присязі, Богдан до останнього подиху залишався мужнім захисником Батьківщини. Він загинув, гідно виконуючи свій обов’язок, віддавши найдорожче — власне життя — заради миру на рідній землі”, – йдеться у дописі.