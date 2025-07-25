На Прикарпатті чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту. ФОТО

Під час конфлікту чоловік кілька разів вистрілив у потерпілого з травматичного пістолета. З тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізовано до медичного закладу. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його упродовж кількох годин.

Подія трапилася 23 липня близько 11:00. До поліції Коломийщини надійшло повідомлення про те, що невідома особа поранила чоловіка поблизу лісового масиву в селі Угорники Отинійської територіальної громади, пише Правда з посиланням на обласну поліцію

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та медики. Правоохоронці встановили, що до 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, вчинив із ним конфлікт і здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета.Потерпілий отримав поранення голови та руки. Після скоєного нападник утік.

Поліцію та швидку допомогу викликали випадкові перехожі. З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Завдяки оперативним заходам правоохоронці швидко встановили особу нападника. Ним виявився 22-річний мешканець Коломийського району. Упродовж кількох годин його розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням холодної або іншої зброї, спеціально пристосованої чи заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.