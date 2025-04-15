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Військовий поряд з машинами, палаюча свічка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині віддадуть шану полеглому воїну Романюку Андрію

Автор: Оксана Марушкевич
15/04/2025 08:21
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Пасічнянська громада проведе у місце останнього спочинку свого Героя Романюка Андрія із селища Битків.

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Повідомляє очільник громади Гунда Андрій

Похорон військовослужбовця Романюка Андрія відбудеться 16-го квітня (середа) 2025 року о 13 год

Парастас буде відправлено священниками Пасічнянської громади в (вівторок) 15 квітня 2025 року о 19.30 год

Вічна шана і слава Вам Герою Андрію!