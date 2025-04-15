На Франківщині віддадуть шану полеглому воїну Романюку Андрію

Пасічнянська громада проведе у місце останнього спочинку свого Героя Романюка Андрія із селища Битків.
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Повідомляє очільник громади Гунда Андрій
Похорон військовослужбовця Романюка Андрія відбудеться 16-го квітня (середа) 2025 року о 13 год
Парастас буде відправлено священниками Пасічнянської громади в (вівторок) 15 квітня 2025 року о 19.30 год
Вічна шана і слава Вам Герою Андрію!