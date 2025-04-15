1180 окупантів та 68 артсистем: втрати росіян станом на 15 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.25, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:

-особового складу / personnel ‒ близько/ about 935160 (+1180) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10629 (+7) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22150 (+20) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 26290 (+68) од,

-РСЗВ / MLRS – 1364 (+2) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1132 (+2) од,

-літаків / aircraft – 370 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 32691 (+147),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3145 (+0),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 44339 (+210) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3801 (+0)

Дані уточнюються