На Прикарпатті збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ

Від початку епідсезону в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 175 779 осіб, в тому числі 104536 дітей 0-17 років (59,5%).

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Впродовж 15 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 5 410 осіб, в тому числі 3 333 дитини 0-17 років, що становить 61,6%, зазначають в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізовано протягом 15 тижня всього – 86 осіб (1,6% від загальної кількості захворілих), з них 50 дітей 0-17 років (58,1%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 24 особи, із них 9 дітей, що становить 37,5%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 4207 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 733 особи, епідризику – 1732 особи, інші – 1742 особи.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 10 летальних випадків, із них 8 – випадків від COVID-19 та 2 летальні випадки грипу.