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Віталій Марчак з Калуша – чемпіон України з армреслінгу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Віталій Марчак з Калуша – чемпіон України з армреслінгу

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 22:10
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ДІМ РІА
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16-річний калушанин Віталій Марчак виборов золоту медаль на Національному чемпіонаті України з армреслінгу.

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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, пише Правда.

Протягом року юний спортсмен наполегливо тренувався під керівництвом Олександра Бевзюка, досвідченого голови ГО «Калушарм».

Віталій Марчак здобув першу перемогу на чемпіонаті Івано-Франківської області, а згодом виборов І місце на праву руку серед 21 найсильнішого армреслера України у своїй категорії на Всеукраїнському рівні.

Тепер він представлятиме Україну, Івано-Франківську область та Калуську громаду у складі збірної України з армреслінгу на міжнародних змаганнях.