На Франківщині загорілася вантажівка —ФОТОФАКТ

Вогнеборці ліквідували пожежу вантажного автомобіля.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 22 жовтня о 11:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля в місті Снятин.
До місця виклику оперативно направили рятувальників, які по прибуттю встановили що загорілася кабіна вантажного автомобіля — площа пожежі склала 10 м².
О 11:14 пожежу локалізували, а о 11:26 — повністю ліквідували. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації транспортних засобів.