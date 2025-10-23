ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Франківщині загорілася вантажівка —ФОТОФАКТ

Автор: Олег Мамчур
Пожежники гасять вогонь у вантажівці
Вогнеборці ліквідували пожежу вантажного автомобіля.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 22 жовтня о 11:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля в місті Снятин.

До місця виклику оперативно направили рятувальників, які по прибуттю встановили що загорілася кабіна вантажного автомобіля — площа пожежі склала 10 м².

О 11:14 пожежу локалізували, а о 11:26 — повністю ліквідували. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації транспортних засобів.

