У Верховині триває будівництво модульного реабілітаційного відділення

Автор: Олег Мамчур
Об’єкт стане важливим осередком допомоги військовим і цивільним, дорослим та дітям, які потребують відновлення після поранень і травм, важких захворювань.

Як повідомила очільниця ОВА, наразі проводяться монтажні роботи зі встановлення модульної конструкції. До кінця року заплановано завершити облаштування відділення та відкрити його для пацієнтів.

Вартість проєкту — понад 5 млн грн. Необхідне реабілітаційне обладнання вже є.

Варто зауважити, що це одне з чотирьох модульних реабілітаційних відділень, які плануються створити на Прикарпатті за підтримки наших міжнародних партнерів. За словами керівниці області, наразі тривають роботи у Косові, де планується амбулаторне реабілітаційне відділення.

Також нещодавно досягнуто домовленостей про реалізацію ще двох подібних проєктів — у Лисецькій громаді та в обласному госпіталі ветеранів війни у Коломийській громаді.

