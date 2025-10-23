ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Трамп скасував зустріч з путіним у Будапешті

Автор: Олег Мамчур
Двоє політиків на пресконференції з прапорами США та Росії
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування запланованого саміту з російським диктатором володимиром путіним, який мав відбутися в Будапешті.

Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.

Причиною рішення американський лідер назвав відсутність прогресу у дипломатичних переговорах і «невідповідний момент» для зустрічі.

«Ми скасували зустріч із президентом путіним – просто це здалося мені неправильним. Здавалося, що ми не досягнемо того, чого потрібно. Тож я її скасував, але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Американський лідер також висловив розчарування тим, що переговори з Москвою зайшли у глухий кут.

«Якщо бути відвертим, щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, бесіди проходять добре, але потім усе зупиняється. Вони просто нікуди не ведуть», – зазначив він.

Джерело(а) інформації

сказав

СХОЖІ НОВИНИ