Трамп скасував зустріч з путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування запланованого саміту з російським диктатором володимиром путіним, який мав відбутися в Будапешті.
Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.
Причиною рішення американський лідер назвав відсутність прогресу у дипломатичних переговорах і «невідповідний момент» для зустрічі.
«Ми скасували зустріч із президентом путіним – просто це здалося мені неправильним. Здавалося, що ми не досягнемо того, чого потрібно. Тож я її скасував, але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.
Американський лідер також висловив розчарування тим, що переговори з Москвою зайшли у глухий кут.
«Якщо бути відвертим, щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, бесіди проходять добре, але потім усе зупиняється. Вони просто нікуди не ведуть», – зазначив він.