У Франківську опалювальний сезон розпочався на альтернативному паливі

21 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження про початок опалювального сезону в житловому фонді Івано-Франківської громади.

Однак тепло отримають не всі мешканці громади – відповідно до розпорядження, опалення у житлових будинках мають забезпечити за рахунок альтернативних видів твердого палива.

“Розпочати опалювальний сезон 2025-2026 років у житловому фонді Івано-Франківської міської територіальної громади, використовуючи альтернативні види твердого палива, з 22 жовтня 2025 року”, – йдеться в розпорядженні.

Окремим пунктом міський голова доручив ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» забезпечити роботу котельні на вул. Тролейбусній, 40А, використовуючи альтернативні види твердого палива, “для подачі теплоносія на потреби опалення в житловому фонді, закладах освіти, культури, медицини, установах, організаціях та на підприємствах міста”.