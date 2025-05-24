На фронті загинув прикарпатець Віктор Климюк

Ще один прикарпатець віддав своє молоде життя за рідну землю.

У суботу 24 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання, на Запорізькому напрямку загинув житель Надвірнянської міської територіальної громади (село Назавизів) Віктор Климюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Назавизівський старостинський округ

Кривавий травень для історії нашого старостинського округу. Невимовне горе, та біль смуток увірвався вкотре в наше село!!!!! Крик душі…….кращі з кращих….. Немає більшої Любові, аніж віддати життя за братів своїх …… Цю настанову повністю виконував наш Герой – Віктор Климюк, життя якого обірвалося 24 травня на Запорізькому напрямку…, йдеться у дописі

На фронті від початку повномасштабного вторгнення

Християнин, який розпочинав свій день з молитви, жив за Божими заповідями… Тепер він воїн Небесного війська та продовжить захищати нас з небес… Віктор найбільше в житті любив Україн та віддав найдорожче за неї!!! Війна дуже жорстока та забирає найкращих!!!

Герой, який, з перших днів повномасштабного вторгнення стояв на обороні нашого мирного сьогодення, Герой, який мав законні підстави звільнитися зі військової служби у будь-який час, проте кредо його : ” Хто як не я” ” Я побратимів та Україну не залишу”, ” Я до кінця”, пишуть його односельці.

Це непоправне горе для всіх нас, адже країна продовжує втрачати найкращих своїх синів!!! Кожна втрата – це невимовний біль, який розриває душу… смуток та біль втрати розділяємо з рідними та близькими нашого Захисника!!!

Вічна памʼять, вдячність і слава загиблому Герою!!!

Герої не вмирають, Вони будуть вічно жити в наших серцях!!!

Про рух скорботного кортежу буде повідомлено додатково.