Через сильний туман на Франківщині оголосили метеопопередження

Упродовж ночі та ранку неділі, на Івано-Франківщині очікується різке зниження погодних умов – очікується сильний туман, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військово-цивільної державної адміністрації.
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Видимість на дорогах буде обмеженою
Протягом ночі та ранку 25 травня туман (видимість 100-500 м за 3 год та більше) (I рівень небезпечності, жовтий), йдеться у офіційному повідомлені прикарпатських метеорологів та надзвичайників