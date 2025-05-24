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Через сильний туман на Франківщині оголосили метеопопередження
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через сильний туман на Франківщині оголосили метеопопередження

Автор: Ігор Василик
24/05/2025 20:51
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Упродовж ночі та ранку неділі, на Івано-Франківщині очікується різке зниження погодних умов – очікується сильний туман, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військово-цивільної державної адміністрації.

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Видимість на дорогах буде обмеженою

Протягом ночі та ранку 25 травня туман (видимість 100-500 м за 3 год та більше)  (I рівень небезпечності, жовтий), йдеться у офіційному повідомлені прикарпатських метеорологів та надзвичайників