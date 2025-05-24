Стали відомими наслідки вчорашньої атаки безпілотників на Франківщину ФОТО

На Івано-Франківщині уламки російського безпілотника вбили бика, поранили корову й свиней, пошкодили будинки й авто.



Вчора вранці, 23 травня 2025 року, російські безпілотники атакували Прикарпаття. У селі Устя Коломийського району уламки “шахедів” влучили у приватні господарства й пошкодили будинки, понівечили автомобілі та знищили худобу, повідомляє Суспільне.



Жителька села Устя Марія Харук прокинулася на світанку від вибуху. Спочатку жінка побачила, як щось горить, побігла дивитися, а потім повернулася в хату й почула ще один вибух.



“Встала, почала одягатися, дивлюся: щось горить. Я не подумала, вийшла і пішла дивитися. То велике таке було, як від машини бампер. Воно горіло, а потім здетонувало. Я побігла до дітей, а далі не пам’ятаю вже — шок був”, — розповіла Марія Харук.



Уламки, які впали на подвір’я Харуків вбили бичка, поранили корову.



“Ветлікар зашив корову — витягнув два уламки. У свиней ребра побиті”, — розповідає Микола Харук.



Уламки безпілотника пошкодили вісім вікон й троє дверей у двох будинках, понівечили дві автівки, побили фасад дому та пробили дах у стайні. Посеред городу — вирва. Прибирати господарям допомагають сусіди.



Нагадаємо, вранці 23 травня 2025 року російські безпілотники атакували Прикарпаття. В області працювали підрозділи протиповітряної оборони.

