Через ремонт колії у Карпатах, потяги курсуватимуть тільки до Ворохти

Через ремонт колії на відтинку Ясіня — Вороненко (Закарпатська та Івано-Франківська області), де 22 травня просіло залізничне полотно, поїзди на Рахівському напрямку курсуватимуть до Ворохти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Перелік потягів, які їхатимуть до Ворохти:

№ 233, № 55, № 95 Київ — Рахів;

№ 107 Кривий Ріг — Ясіня;

№ 5 Запоріжжя — Ясіня;

№ 25 Одеса — Ясіня;

№ 357 Київ — Ясіня;

№ 143 Суми — Рахів.