Через ремонт колії у Карпатах, потяги курсуватимуть тільки до Ворохти

Через ремонт колії на відтинку Ясіня — Вороненко (Закарпатська та Івано-Франківська області), де 22 травня просіло залізничне полотно, поїзди на Рахівському напрямку курсуватимуть до Ворохти.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Перелік потягів, які їхатимуть до Ворохти:
- № 233, № 55, № 95 Київ — Рахів;
- № 107 Кривий Ріг — Ясіня;
- № 5 Запоріжжя — Ясіня;
- № 25 Одеса — Ясіня;
- № 357 Київ — Ясіня;
- № 143 Суми — Рахів.
“Поки відновлювальні роботи тривають, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів”, — йдеться у дописі.