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Через ремонт колії у Карпатах, потяги курсуватимуть тільки до Ворохти
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через ремонт колії у Карпатах, потяги курсуватимуть тільки до Ворохти

Автор: Ігор Василик
24/05/2025 19:11
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Через ремонт колії на відтинку Ясіня — Вороненко (Закарпатська та Івано-Франківська області), де 22 травня просіло залізничне полотно, поїзди на Рахівському напрямку курсуватимуть до Ворохти.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Перелік потягів, які їхатимуть до Ворохти:

  • № 233, № 55, № 95 Київ — Рахів;
  • № 107 Кривий Ріг — Ясіня;
  • № 5 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 25 Одеса — Ясіня;
  • № 357 Київ — Ясіня;
  • № 143 Суми — Рахів.

“Поки відновлювальні роботи тривають, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів”, — йдеться у дописі.