Восени в Івано-Франківську запрацює новий торговий центр: стало відомо, які бренди наразі вже зголосилися відкрити там свої магазини

Новий торговий комплекс площею понад 10 тисяч квадратних метрів наразі вже заповнений більш ніж на 70% з відомими українськими та польськими брендами.

У вересні 2025 року в центральній частині Івано-Франківська планується відкриття нового торгового центру А7, який розташується на вулиці Галицькій, 57. Про це повідомила українська компанія-консультант у сфері торговельної нерухомості Retail&Development Advisor, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Торговий комплекс матиме загальну площу будівлі 10 100 квадратних метрів, а орендована торгова площа складатиме 7 500 квадратних метрів. На момент оголошення про майбутнє відкриття рівень заповнюваності торгового центру становить понад 70 відсотків, що свідчить про високий інтерес ритейлерів до цієї локації.

Торговий центр А7 будується в найбільш насиченій пішохідним та автомобільним трафіком частині міста, поруч з ратушею, центральним ринком та міським парком. Така локація забезпечує максимальну доступність для відвідувачів та створює сприятливі умови для ведення торговельного бізнесу.

Серед уже підписаних орендарів значиться дитячий розважальний центр Fly Kids, який забезпечить сімейний формат відпочинку для містян. Ювелірний сегмент представлятимуть мережі “Золота Країна” та Love you, які пропонуватимуть широкий асортимент прикрас та коштовностей.

До складу орендарів також увійшли drogerie ритейлер Prostor, хімчистка Perfetto, магазин солодощів Cherry berry та торгова точка “Люксоптика”, яка спеціалізується на продажу оптики та окулярів. Ці заклади забезпечать покриття основних повсякденних потреб відвідувачів торгового центру.

Окрім українських брендів, протоколи про наміри підписали відомі польські торгові мережі, що значно розширить вибір для покупців. Серед них Half Price – мережа, яка пропонує брендовий одяг за доступними цінами, CCC – популярна мережа взуття та аксесуарів, а також Sinsay – бренд молодіжного одягу та аксесуарів.

За інформацією Retail&Development Advisor, компанія продовжує вести активні перемовини з потенційними орендарями для заповнення решти торгових площ. Зокрема, ведуться переговори з магазином дитячих товарів, магазином техніки та аксесуарів, магазином білизни та низкою інших учасників ритейл-ринку.

Відкриття торгового центру А7 стане помітною подією для торговельної інфраструктури Івано-Франківська, оскільки новий комплекс розширить можливості для шопінгу в центральній частині міста та створить додаткові робочі місця для місцевих жителів.

Заявлений термін введення торгового центру в експлуатацію – вересень 2025 року.