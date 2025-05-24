Скільки коштує комфортне життя у Франківську в 2025 році?

Івано-Франківськ, вважається одним із найбільш комфортних міст для життя в Україні. Місто, яке приваблює мешканців і гостей близькістю до Карпат. Але наскільки тут насправді доступне життя? «Версії» підрахували, скільки коштує житло, продукти та базові послуги у 2025 році.

Вартість продуктів харчування

Ціни на продукти харчування в Івано-Франківську продовжують змінюватися під впливом інфляції, сезонних коливань та ринкової конкуренції. Ми проаналізували ціни на найпопулярніші продукти ― хліб, молоко, крупи, м’ясо, овочі ― у супермаркетах «Сільпо», «АТБ» «Сім23», та «Таврія В», аби з’ясувати, де нині купувати найвигідніше.

Хліб пшеничний різаний:

АТБ ― від 21.70 грн до 29.90 грн

Сільпо ― від 16.79 до 43.99 грн

Таврія В ― від 17.00 до 44.70 грн

Сім23 ― від 19.90 грн до 35.00 грн

Молоко 0,9 л:

АТБ ― від 40,90 до 50,80 грн

Сільпо ― від 46.89 до 79.49 грн

Таврія В ― від 39.50 до 65.30 грн

Сім23 ― від 35.00 грн до 65.00 грн

Гречка 1 кг

АТБ ― від 31,30 до 57,30 грн

Сільпо ― від 31.39 до 90.49 грн

Таврія В ― від 29.90 до 98.40 грн

Сім23 ― від 33.90 грн до 57.90 грн

Філе куряче 1 кг

АТБ ― від 217,99 до 238,99 грн

Сільпо ― від 209.00 до 289 грн

Таврія В ― від 214.9 до 259.9 грн

Сім23 ― від 215.00 грн до 245.00 грн

Картопля 1 кг

АТБ ― від 29,89 до 49,98 грн

Сільпо ― від 29.90 до 119 грн

Таврія В ― від 36.9 до 169 грн

Сім23 ― від 29.90 грн до 49.90 грн

Томати 1 кг

АТБ ― від 82,89 до 119,95 грн

Сільпо ― від 95.50 до 314 грн

Таврія В ― від 79.9 до 139.9 грн

Сім23 ― від 79.90 грн до 119.90 грн

Капуста 1 кг

АТБ ― від 54,89 до 59,98 грн

Сільпо ― від 60.5 до 78.30 грн

Таврія В ― від 56.9 до 64.9 грн

Сім23 ― від 54.90 грн до 64.90 грн

(Інформацію взято з офіційних сайтів супермаркетів станом на травень 2025 року, без урахувань знижок).

Ціни в супермаркетах Івано-Франківська варіюються залежно від товару та торгівельної мережі. Тому, щоб зекономити на щоденних покупках, варто комбінувати покупки у різних магазинах.

Отже, базовий набір із семи продуктів, обійдеться вам приблизно у 480 гривень. Натомість, якщо віддавати перевагу середньому чи преміальному сегменту, вартість може сягнути 750 гривень і більше. Орієнтуйтесь на власні пріоритети та порівнюйте — тоді й продуктовий кошик обійдеться помітно дешевше.

Кафе та ресторани

Та якщо з продуктовим кошиком ще можна зекономити, обираючи вигідні пропозиції в різних супермаркетах, то як справи з цінами на харчування поза домом?

Івано-Франківськ славиться розмаїттям гастрономічних закладів ― від атмосферних кав’ярень до вишуканих ресторанів із локальною кухнею. Ми зібрали приклади популярних місць із доступними цінами та порівняли їх із закладами вищого цінового сегменту, щоб з’ясувати, де й за скільки можна поїсти у місті.

Обід у ресторані «Десятка»

Перша страва: Бульйон із перепілки

Ціна: 101.90 грн

Вага: 400 г

Гарнір: Картопляне пюре

Ціна: 99 грн

Вага: 200 г

М’ясна страва: Ковбаски курячі

Ціна: 162 грн

Вага: 270 г

Загальна вартість : 362.90 грн

Обід у ресторані «Bochka Bar»

Перша страва: Борщ

Ціна: 165 грн

Вага: 300 г

Гарнір: Картопля фрі

Ціна: 145 грн

Вага: 210 г

М’ясна страва: Курячий стейк

Ціна: 315 грн

Вага: 280 г

Загальна вартість : 625 грн

Усі ціни та вага страв вказані за даними з офіційних сайтів закладів, актуальні на травень 2025 року.

Обід у ресторані «Pasage Gartenberg»

Перша страва: Борщ

Ціна: 95 грн

Вага: 350 г

Гарнір: Картопляне пюре

Ціна: 65 грн

Вага: 200 г

М’ясна страва: Курячий шніцель

Ціна: 216 грн

Вага: 340 г

Загальна вартість : 376 грн

Обід у ресторані «Альпійський»

Перша страва: Борщ з салом та грінками

Ціна: 140 грн

Вага: 400 г

Гарнір: Овочі гриль

Ціна: 120 грн

Вага: 180 г

М’ясна страва: Курячі нагетси з соусом

Ціна: 150 грн

Вага: 250 г

Загальна вартість : 410 грн

Обід у ресторані «Terrace»

Перша страва: Борщ

Ціна: 90 грн

Вага: 350 г

Гарнір: Картопля печена

Ціна: 70 грн

Вага: 200 г

М’ясна страва: Стегно куряче з соусом BBQ

Ціна: 210 грн

Вага: 350 г

Загальна вартість: 370 грн

Обід у ресторані «Хата Багата»

Перша страва: Бульйон

Ціна: 75 грн

Вага: 350 г

Гарнір: Картопляне пюре

Ціна: 55 грн

Вага: 200 г

М’ясна страва: Стейк свинний

Ціна: 330 грн

Вага: 220 г

Загальна вартість: 460 грн.

Отже приблизна середня вартість обіду з трьох страв у закладах Івано-Франківська становить близько 450 гривень. Якщо ж обирати обід із двох страв ― першої та м’ясної, середня вартість у закладах Івано-Франківська становить близько 340 гривень.

Найдоступніший обід пропонує ресторан «Десятка» ― близько 363 грн. Тут можна поїсти ситно і недорого. Трохи дорожчі варіанти у «Pasage Gartenberg» та «Terrace» ― близько 370 грн, де добре поєднуються ціна і порції.

«Альпійський» тримається у середньому ціновому сегменті ― 410 грн, пропонуючи смачні та збалансовані страви, які користуються попитом у гостей. Найдорожчий обід у «Bochka Bar» ― майже 650 грн.

Бюджетно пообідати в Івано-Франківську можна також і в численних столових. Серед популярних ― «Пегас», «Золота Ліра», столова ІФНМУ, їдальня УКД та «Баскервіль». У цих закладах повноцінний комплексний обід в середньому обійдеться в 130–150 гривень.

Оренда квартири в Івано-Франківську

Попит на оренду житла в Івано-Франківську продовжує зростати. Ми проаналізували актуальні оголошення на платформі OLX, і підрахували середню вартість оренди квартир у місті.

Однокімнатні квартири

Найдешевші варіанти стартують від 5 500 гривень на місяць. Це зазвичай старі будинки або квартири у віддалених районах. У новобудовах чи елітних житлових комплексах ціна може сягати 21 000 гривень. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську у травні складає приблизно 13 250 гривень на місяць.

Двокімнатні квартири

Орендувати двокімнатне житло можна від 8 500 гривень. У той же час, максимальна вартість оренди сягає 42 000 гривень ― це, як правило, квартири в нових житлових комплексах з дизайнерським ремонтом у центрі міста. Якщо враховувати увесь ціновий діапазон, середня ціна оренди двокімнатної квартири становить приблизно 25 250 гривень. Водночас, якщо відкинути поодинокі дорогі пропозиції, реалістичніша середня вартість ― близько 15 000 гривень на місяць.

Трьохкімнатні квартири

Орендувати трьохкімнатне житло можна від 9000 тисяч гривень у місяць. Найдорожчі варіанти коштують до 33 000 гривень ― зазвичай це великі помешкання з хорошим плануванням і вдалим розташуванням.

Отже, середня вартість оренди трьохкімнатної квартири становить близько 21 000 гривень. Саме в межах цієї суми найчастіше здаються квартири у спальних районах міста. До них належать Пасічна, Каскад, БАМ, а також частина Позитрону. Тут менше метушні, більше зелені та простору, зручне сполучення з центром ― ідеальний варіант для родин із дітьми.

Наприклад, у Пасічній, де активна забудова почалась ще з кінця 80-х, а нині зводяться сучасні житлові комплекси, трьохкімнатне житло можна знайти за 14 000–17 000 гривень. На БАМі чи Каскаді ціни приблизно такі ж ― усе залежить від ремонту та близькості до зупинок, шкіл і супермаркетів.

Купівля житла

Якщо аналізувати пропозиції на ринку нерухомості Івано-Франківська, найдорожчі новобудови біля парку та міського озера коштують – від 65 391 грн за м² або від 1 570 $ за м², а також в центрі – від 42 900 грн за м² або від 1 030 $ за м². Але можна знайти й більш вигідні пропозиції. Наприклад, ЖК Manhattan – від 42 700 грн за м² або від 1 025 $ за м², ЖК Manhattan UP – від 37 600 грн за м² або від 903 $ за м², ЖК Family Plaza – від 38 700 грн за м² або від 929 $ за м².

На середину травня 2025 року середня вартість первинки становить 35 700 грн/кв. м, за даними ЛУН. Не суттєво дешевший, а подекуди й дорівнює вартості в центральних районах «квадрат» у ЖК поруч з центром: наприклад, у районі City – від 39 100 грн за м² або від 939 $ за м², у ЖК SKYGARDEN – від 35 200 грн за м² або від 845 $ за м².

Ще нижчі ціни на квартири у новобудовах у Пасічній. До прикладу, 1 кв. м в ЖК Comfort House коштує від 31 600 грн або від 759 доларів (ціни взято з порталу ДІМ.РІА станом на травень 2025 року).

Медичні послуги

Мешканці Івано-Франківська мають доступ до безкоштовної медичної допомоги в державних закладах, так і до приватної медицини.

Також дедалі більше мешканців звертаються до приватних медичних закладів.

Одним із найвідоміших в Івано-Франківську є Oxford Medical.

Ціни на консультації спеціалістів:

Терапевт, сімейний лікар, кардіолог, невролог, дерматолог, гастроентеролог, інфекціоніст, педіатр, отоларинголог, уролог, ендокринолог, імунолог: 600 грн

Гінеколог, проктолог, ревматолог, нейрохірург: 650 грн

Психотерапевт: 700 грн

Повторні консультації: 500 грн

Порівняння цін на життя у Львові та Києві

У Києві, за даними Numbeo, обід на двох у ресторані середнього рівня може коштувати понад 1500 гривень. У Львові ― в межах 1200 гривень, а в Івано-Франківську ― від 700 до 1000 гривень.

Оренда житла

За інформацією ЛУН, оренда однокімнатної квартири в центрі Львова становить ― 13 000 гривень, у Києві ― від 17 000 гривень.

За межами центру оренда дешевша: у Львові ― 10 000 грн, у Києві ― близько 14 000 грн.

Купівля житла

Як свідчать дані ЛУН, квадратний метр житла у новобудові у Львові коштує в середньому― 49 500 грн за м², у Києві ― близько 61 000 грн за м².

Транспорт

У Києві, вартість проїзду у громадському транспорті столиці залежить від кількості поїздок та виду транспорту. Ціна за одну поїздку становить: 8 гривень – в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені; 15 гривень – у міській електричці.

У Львові вартість проїзду в міському транспорті залежить від способу оплати: 13 гривень – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 гривень – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 25 гривень – при оплаті готівкою у водія, 6,5 гривень – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

Не відрізняється і вартість проїзду в Івано-Франківську. Якщо розраховуватися готівкою в комунальному транспорті, то за одну поїздку доведеться заплатити 15 гривень, оплата банківською картою чи через QR-код – 12 гривень, проїзд із карткою “Галка” – 10 гривень, для студентів із карткою “Галка” – 8 гривень. В приватних маршрутках ― також 15 гривень за поїздку.

Отже, Івано-Франківськ підтверджує свій статус комфортного міста завдяки поєднанню доступних цін, розвиненої інфраструктури та сприятливих умов для життя. Місто активно інвестує у нові житлові комплекси, розвиває зони відпочинку та підвищує якість послуг, що позитивно впливає на рівень життя мешканців.