На Галицькій пʼяний водій без посвідчення влаштував ДТП. ФОТО

ДТП трапилась в неділю, 4 лютого на вулиці Галицькій у Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Водій автомобіля Volkswagen Polo, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan.

Під час спілкування з 24-річним водієм Volkswagen Polo, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій пройшов освідування, результат — 1.22 проміле алкоголю в організмі. До того ж, виявилося, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.