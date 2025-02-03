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На Галицькій пʼяний водій без посвідчення влаштував ДТП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 19:06
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ДТП трапилась в неділю, 4 лютого на вулиці Галицькій у Івано-Франківську.

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Водій автомобіля Volkswagen Polo, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan.

Під час спілкування з 24-річним водієм Volkswagen Polo, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій пройшов освідування, результат — 1.22 проміле алкоголю в організмі. До того ж, виявилося, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.