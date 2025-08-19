На горі Петрос збудували найвищу сакральну памʼятку в Україні (Фото)

18 серпня відбулося освячення каплички Всіх святих українського народу на горі Петрос у рамках масштабного мистецького і духовного проєкту «Сакральні Карпати», інформує Правда.іф.
Цей проєкт ініціював Ігор Іванків – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила і керівник ГО «Карпатський мистецький фонд».
Від імені ректора УКД відповідальні за спорудження святині отримали подяки. Участь у заході й освяченні взяли 8 священників УГКЦ та ПЦУ. Саму подію зафіксував відомий журналіст і блогер Дмитро Комаров.
«”Ви пізнаєте їх по плодах їхніх”, – життєве кредо засновника і першого ректора УКД отця Івана Луцького, що є духовним дороговказом нашого закладу і відобразилося в університетських ключових цінностях. Саме тому ми долучилися до цього проєкту і збудували найвищу сакральну памʼятку в Україні», – акцентував проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації Любомир Ілин.