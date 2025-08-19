На горі Петрос збудували найвищу сакральну памʼятку в Україні (Фото)

18 серпня відбулося освячення каплички Всіх святих українського народу на горі Петрос у рамках масштабного мистецького і духовного проєкту «Сакральні Карпати», інформує Правда.іф.

Цей проєкт ініціював Ігор Іванків – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила і керівник ГО «Карпатський мистецький фонд».

Від імені ректора УКД відповідальні за спорудження святині отримали подяки. Участь у заході й освяченні взяли 8 священників УГКЦ та ПЦУ. Саму подію зафіксував відомий журналіст і блогер Дмитро Комаров.