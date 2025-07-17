На Городенківщині відкрили сучасний сервісний центр для агросектору

16 липня на території одного з аграрних підприємств, розташованого у Вільхівцях Чернелицької громади Коломийського району, урочисто відкрили Сервісний центр для обслуговування сільськогосподарської техніки.

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Новий об’єкт включає майстерню, офісні приміщення, конференц-зал, укриття, а також духовну ротонду, пише Правда.

Будівництво розпочалося у 2018 році та було завершене в умовах повномасштабної війни – попри те, що агрофірма активно долучається до волонтерської діяльності щодо допомоги Збройним Силам України.

Участь у відкритті взяли представники обласної, районної та місцевої влади, а також аграрної спільноти.