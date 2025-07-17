Шахраї виманюють гроші в прикарпатців від імені керівництва податкової служби

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області застерігає: знову фіксуються випадки шахрайських дій, у яких зловмисники використовують ім’я керівництва податкової служби регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Зловмисники здійснюють дзвінки з номеру мобільного телефону 068 569 80 49 і можуть надсилати фейкові звернення нібито від імені посадовців податкової служби — під приводом збору коштів, пише ДПС області.

“Наголошуємо: ГУ ДПС в Івано-Франківській області не надсилає листів із проханнями про фінансову допомогу, не телефонує з подібними зверненнями!”, – застерігають податківці.

Шахраї використовують:

• фальшиві електронні адреси та листи;

• підроблені печатки;

• фейкові банківські реквізити;

• номери мобільного зв’язку;

• імена реальних посадовців податкової служби.

Підпримців закликають бути максимально пильними. У випадку отримання підозрілих повідомлень або дзвінків:

• не здійснювати перекази коштів;

• негайно повідомляти про факт шахрайства Третій відділ Західного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України – (0342) 77-19-11

Чергову частину ГУ ДПС в Івано-Франківській області –(0342) 77-18-97

Поліцію – 102

«Гарячу лінію» ДПС України «Пульс» – 0-800-501-007 (безкоштовно).