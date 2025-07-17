ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Шахраї виманюють гроші в прикарпатців від імені керівництва податкової служби
Диван на коліщатках в темній вітальні

Шахраї виманюють гроші в прикарпатців від імені керівництва податкової служби

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 20:40
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області застерігає: знову фіксуються випадки шахрайських дій, у яких зловмисники використовують ім’я керівництва податкової служби регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Зловмисники здійснюють дзвінки з номеру мобільного телефону 068 569 80 49 і можуть надсилати фейкові звернення нібито від імені посадовців податкової служби — під приводом збору коштів, пише ДПС області.

“Наголошуємо: ГУ ДПС в Івано-Франківській області не надсилає листів із проханнями про фінансову допомогу, не телефонує з подібними зверненнями!”, – застерігають податківці.

Шахраї використовують:
• фальшиві електронні адреси та листи;
• підроблені печатки;
• фейкові банківські реквізити;
• номери мобільного зв’язку;
• імена реальних посадовців податкової служби.

Підпримців закликають бути максимально пильними. У випадку отримання підозрілих повідомлень або дзвінків:
• не здійснювати перекази коштів;
• негайно повідомляти про факт шахрайства Третій відділ Західного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України – (0342) 77-19-11

  • Чергову частину ГУ ДПС в Івано-Франківській області –(0342) 77-18-97
  • Поліцію – 102
  • «Гарячу лінію» ДПС України «Пульс» – 0-800-501-007 (безкоштовно).

“Перевіряйте джерела інформації. Захищайте себе від шахрайства!”, – йдеться в повідомленні.