Шахраї виманюють гроші в прикарпатців від імені керівництва податкової служби

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області застерігає: знову фіксуються випадки шахрайських дій, у яких зловмисники використовують ім’я керівництва податкової служби регіону.
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Зловмисники здійснюють дзвінки з номеру мобільного телефону 068 569 80 49 і можуть надсилати фейкові звернення нібито від імені посадовців податкової служби — під приводом збору коштів, пише ДПС області.
“Наголошуємо: ГУ ДПС в Івано-Франківській області не надсилає листів із проханнями про фінансову допомогу, не телефонує з подібними зверненнями!”, – застерігають податківці.
Шахраї використовують:
• фальшиві електронні адреси та листи;
• підроблені печатки;
• фейкові банківські реквізити;
• номери мобільного зв’язку;
• імена реальних посадовців податкової служби.
Підпримців закликають бути максимально пильними. У випадку отримання підозрілих повідомлень або дзвінків:
• не здійснювати перекази коштів;
• негайно повідомляти про факт шахрайства Третій відділ Західного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України – (0342) 77-19-11
- Чергову частину ГУ ДПС в Івано-Франківській області –(0342) 77-18-97
- Поліцію – 102
- «Гарячу лінію» ДПС України «Пульс» – 0-800-501-007 (безкоштовно).
“Перевіряйте джерела інформації. Захищайте себе від шахрайства!”, – йдеться в повідомленні.