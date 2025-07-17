В Україні хочуть скасувати “дистанційку” у школах

Потенційний перший віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров заявив, що скандальний наказ Міністерства освіти і науки №1112 щодо зокрема дистанційного навчання у школах буде скасовано.

Про це він заявив у відеозверненні, перелає ТСН.

Федоров зазначив, що влада шукатиме шлях, як вивести дітей на навчання до безпечних шкіл.

«У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях», — розповів урядовець.

У чому проблема з наказом Міносвіти №1112?

Обмеження свободи вибору навчального закладу

Документ передбачає, що від 1 вересня 2025 року внутрішньо переміщені учні повинні навчатися очно у школі за місцем фактичного проживання. Це може створити додатковий психологічний тиск на дітей, які вже пережили вимушене переселення або травматичний досвід війни. Для багатьох з них адаптація до нової школи — непросте випробування.

Обмеження у доступі до дистанційної освіти

Наказ встановлює нову вимогу: дистанційні класи мають налічувати щонайменше 20 учнів. Це суперечить чинному Закону України «Про повну загальну середню освіту», де мінімальна кількість учнів у класі — п’ять. Таким чином, школи з меншими дистанційними класами можуть втратити можливість їх утримувати, що вдарить по доступності освіти для дітей у різних регіонах.

Ускладнення для дітей з тимчасово окупованих територій

Учні з ТОТ, згідно з новими правилами, можуть навчатися дистанційно за системою педагогічного патронажу. Але для цього батьки зобов’язані надати персональні дані та письмову згоду на їх обробку. В умовах окупації, де переслідуються будь-які прояви зв’язку з Україною, це створює ризики для безпеки родин і фактично може перешкодити доступу дітей до української освіти.

Потенційна загроза дітям у прифронтових районах

Міносвіти наполягає на очному навчанні в закладах, де є укриття. Але на практиці багато шкіл у прифронтових громадах не мають належно обладнаних сховищ або ж узагалі їх не мають. Дорога до школи в регіонах, де регулярно лунають обстріли, — це ще один фактор небезпеки. Хоча МОН запевняє, що дистанційна форма навчання не буде повністю скасована, навіть у таких випадках діятимуть додаткові вимоги.